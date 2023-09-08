Данила Поперечный высказался о статусе иноагента Руслана Белого*

Стендап-комик и блогер Данила Поперечный на своем YouTube шоу пошутил, что завидует статусу иноагента своего коллеги Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом).

«Меня смущает, что Руслан Белый иноагент, а я — нет! Я не хочу быть иноагентом, но при этом у всех крутых мальчиков этот статус уже есть!» — посмеялся Поперечный.

1 сентября Руслана Белого признали иноагентом. Отмечается, что комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Белый выступал против специальной военной операции на Украине.

Также в этот день в списке иноагентов оказались обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Оксана Баршева (признана в РФ иностранным агентом), более известная как Ксения Ларина, чеченский историк Майрбек Вачагаев (признан в РФ иностранным агентом) и ведущий информационной службы на канале «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) Денис Катаев (признан в РФ иностранным агентом), нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом).

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