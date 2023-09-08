Завершились съемки психологического триллера про похищенных детей с Михалковой и Разумовской

В России завершились съемки психологического триллера про похищения детей «Трасса» с Анной Михалковой и Кариной Разумовской в главных ролях. Об этом пишет РБК.

Сюжет развивается вокруг судьи Светланы Незнамовой (Разумовская), которая отправляется в провинциальный городок, чтобы найти свою пропавшую приемную дочь. Однако она сталкивается с целой преступной сетью, которая похищает подростков. Катализатором происходящего становится трагедия: 13-летняя девочка расправилась со своей семьей и хотела совершить непоправимое, но ее спасли. Расследование поручили следователю Эльвире Бараевой (Михалкова).

«Это был непростой путь. Светлана Юрьевна Незнамова — персонаж неоднозначный, эмоционально неустойчивый, сложная женщина, одним словом. Принять и понять ее — тот еще челлендж», — отметила Разумовская.

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