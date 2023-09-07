Дочь Киркорова осталась недовольна подарком певца из Нью-Йорка в «Елках-10»

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с изданием «Вокруг ТВ», что сыграет самого себя в десятой части «Елок».

Киркоров признался, что в эпизоде будет разыгрывать сцену про себя и дочь Аллу-Викторию. Известно, что сама девочка не примет участие в проекте. Ее сыграет дочь экс-солиста группы «На-на» Владимира Левкина Ника. По сюжету девочка осталась недовольна подарком от артиста — скульптурой собаки. Героиня попросила певца поймать настоящего пса с улицы.

«Ты даже не представляешь себе, каких трудов мне стоило доставить эту собаку, она из Нью-Йоркского музея, ее создал Энди Уорхол, их всего пять в мире!» — ответил по сценарию Киркоров.

Киркоров объяснил, что Алла-Виктория не снялась с ним в продолжении «Елок», так как не любит публичность.

«Елки-10» шоураннера Евгения Кулика выйдут на экраны 7 декабря. Одна из сцен фильма снималась летом на территории загородного дома Киркорова. В проекте также примут участие Борис Щербаков, Елена Валюшкина, Юрий Кузнецов и Регина Тодоренко. Для последней съемки стали дебютом в большом кино.

Ранее певица Zivert заявила, что пока не планирует заводить ребенка.