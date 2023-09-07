Прохор Шаляпин высказался о создании семьи

Певец Прохор Шаляпин рассказал в беседе с kp.ru, что сейчас ни с кем не встречается.

Шаляпин отметил, что ему очень хорошо без отношений. Более того, звезда «кайфует» от этого состояния. Однако артист не отрицает, что хочет семью. По мнению певца, для нее ему нужно присоединить еще одну квартиру на этаже к той, которая у него есть.

«Вопрос детей в моем случае упирается только в недвижимость. Сейчас я живу в обычной двухкомнатной квартире в сталинском доме в очень хорошем районе, откуда не планирую никуда переезжать», — поделился артист.

В августе Шаляпин пошутил, что идеальная женщина должна «холить и лелеять» настоящего мужчину. Вместе с этим артист осудил предрассудки, согласно которым родители якобы будут против свадьбы сына с богатой невестой, так как его будут считать альфонсом.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. С первой избранницей, старше него на 18 лет, он вступил в брак в 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. А третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с Татьяной-Клаудией Дэвис, она была на девять лет старше исполнителя.

Ранее Алена Водонаева назвала свой краш российского кино.