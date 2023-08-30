Певец Клявер раскрыл, почему распался «Чай вдвоем»

Певец Денис Клявер признался в беседе с teleprogramma.pro, что причиной распада дуэта «Чай вдвоем» стал творческий тупик жанра.

Клявер объяснил, что в тот период он и коллега Стас Костюшкин оказалась заложниками одного жанра, несмотря на кардинально разные характеры. По словам певца, тогда Костюшкин был эксцентричным артистом, а он — брутальным и романтичным. Поэтому звезды пошли каждый своим путем. Артисты практически не общались десять лет.

«За эти годы Стас стал более эксцентричный, я стал более романтичный… Мы не закрываем сольные проекты. И при этом возвращаем «Чай вдвоем» — будем поступательно двигаться к большим совместным концертам», — рассказал певец.

Участники поп-дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер и Стас Костюшкин в начале 2023 года воссоединялись на церемонии вручения наград RU.TV на сцене Crocus City Hall, тогда они исполнили новую песню «Нежная».

25 августа стало известно, что Клявер и Костюшкин выступят вместе в транслируемом на всю страну юбилейном пятом сезоне проекта «Ну-ка, все вместе!». Артисты станут членами жюри проекта вместе с коллегой Сергеем Лазаревым.

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