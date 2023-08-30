Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд оштрафовал игрока «Что? Где? Когда?» за отсутствие плашки иноагента

Суд в Москве назначил Ровшану Аскерову* штраф за отсутствие плашки иноагента

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Савеловский суд Москвы оштрафовал игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тысяч рублей за посты в соцсетях без маркировки иноагента. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на суд.

В суде пояснили, что Аскеров признан виновным в совершении административного правонарушения. Речь идет о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — уточняется в сообщении.

Аскеров попал в список иностранных агентов в декабре прошлого года.

24 мая прошлого года Басманный суд заочно арестовал участника «Что? Где? Когда?» Аскерова по делу о реабилитации нацизма. О деле против Аскерова стало известно 27 апреля. Причиной послужил пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей. Отмечалось, что обвинение предъявлено по четвертой части статьи 354.1 УК РФ.

Позже Аскеров сообщил, что уехал из России в Азербайджан.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом) к восьми годам колонии по делу о «фейках» о российской армии.

*  признан в РФ иностранным агентом
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях