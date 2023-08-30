Суд оштрафовал игрока «Что? Где? Когда?» за отсутствие плашки иноагента

Савеловский суд Москвы оштрафовал игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тысяч рублей за посты в соцсетях без маркировки иноагента. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на суд.

В суде пояснили, что Аскеров признан виновным в совершении административного правонарушения. Речь идет о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — уточняется в сообщении.

Аскеров попал в список иностранных агентов в декабре прошлого года.

24 мая прошлого года Басманный суд заочно арестовал участника «Что? Где? Когда?» Аскерова по делу о реабилитации нацизма. О деле против Аскерова стало известно 27 апреля. Причиной послужил пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей. Отмечалось, что обвинение предъявлено по четвертой части статьи 354.1 УК РФ.

Позже Аскеров сообщил, что уехал из России в Азербайджан.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом) к восьми годам колонии по делу о «фейках» о российской армии.