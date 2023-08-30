Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Клава Кока отвергла стриптизера в шоу «Сердце Клавы»

Певица Клава Кока заявила, что брезгует встречаться со стриптизером

close
100%
OMODA

Певица Клава Кока отвергла стриптизера на шоу «Сердце Клавы».

Кока объяснила, что брезгует встречаться с мужчиной из этой профессии. Артистке не хочется, чтобы ее партнер выставлял свое тело напоказ так сильно и чтобы «ему совали в трусы тысячные купюры». Звезда извинилась перед молодым человеком. В ответ ведущая шоу Роза Сябитова отметила, что певице не стоит так делать.

«У тебя, например, есть выбор — хозяин шоколадной фабрики или стриптизер — и? Не извиняйся, не делай так больше», — заявила сваха.

29 августа вышло шоу «Сердце Клавы». В проект приехали претенденты на сердце исполнительницы со всей России. Они будут ухаживать за артисткой на протяжении полутора месяцев. Это продолжение реалити, в котором год назад пыталась найти мужчину блогер Настя Ивлеева. Ведущими шоу станут сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

28 августа Сябитова призналась, что Кока стала для нее уже родной, «как крестная дочь». Телеведущая отметила, что исполнительница «естественна как на экране, так и в жизни».

Ранее Анастасия Решетова рассказала, какие детские травмы мешают ей воспитывать сына от Тимати.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях