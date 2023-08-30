Клава Кока отвергла стриптизера в шоу «Сердце Клавы»

Певица Клава Кока отвергла стриптизера на шоу «Сердце Клавы».

Кока объяснила, что брезгует встречаться с мужчиной из этой профессии. Артистке не хочется, чтобы ее партнер выставлял свое тело напоказ так сильно и чтобы «ему совали в трусы тысячные купюры». Звезда извинилась перед молодым человеком. В ответ ведущая шоу Роза Сябитова отметила, что певице не стоит так делать.

«У тебя, например, есть выбор — хозяин шоколадной фабрики или стриптизер — и? Не извиняйся, не делай так больше», — заявила сваха.

29 августа вышло шоу «Сердце Клавы». В проект приехали претенденты на сердце исполнительницы со всей России. Они будут ухаживать за артисткой на протяжении полутора месяцев. Это продолжение реалити, в котором год назад пыталась найти мужчину блогер Настя Ивлеева. Ведущими шоу станут сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

28 августа Сябитова призналась, что Кока стала для нее уже родной, «как крестная дочь». Телеведущая отметила, что исполнительница «естественна как на экране, так и в жизни».

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