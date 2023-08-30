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Звезда «Фабрики звезд» Михальчик рассказала, делала ли пластические операции

Певица Юлия Михальчик заявила, что пока предпочитает пластике косметологов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывшая участница шоу «Фабрика звезд», певица Юлия Михальчик в разговоре с mk.ru заверила, что пока не прибегала к услугам пластических хирургов.

«Я считаю, что еще не в том возрасте, чтобы делать пластику, но иногда бываю у косметолога. Ботокс делать приходилось, но времени на такие процедуры нет, поэтому я делала месяцев восемь назад, наверное, ну и еще были кое-какие вмешательства», — уточнила Михальчик.

При этом она призналась, что не видит смысла скрывать то, что и так всем очевидно. Однако певица отметила, что эта тема для нее достаточно личная, поэтому она не хочет особо распространяться об этом. Михальчик также ответила на вопрос журналистов о наличии второй половинки. По словам исполнительницы, на личном у нее «все хорошо».

Незадолго до этого блогер и модель Виктория Боня заявила, что не прислушивается к мнению наркоманов после слов Аланы Мамаевой о ее пластике лица. Вместе с этим блогер опровергла слухи о том, что согласилась показать фото с пластики из-за бартерных условий сотрудничества. По словам Бони, она согласилась на публикацию снимков добровольно, а за операцию заплатила полную сумму.

Ранее Майли Сайрус пожаловалась на негативные последствия гастролей.

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