Кинокритик предсказал провал ремейку фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с news.ru выразил мнение, что ремейк фильма «Иван Васильевич меняет профессию» обречен на провал.

«Поскольку эту комедию крутят много раз в год, даже молодежь знает ее и вряд ли пойдет на ремейк. То, что ремейки советских комедий обречены на неудачу, говорят «Джентельмены удачи 2», «Служебный роман 2», «Кавказская пленница 2». Все эти фильмы неудачные. На мой взгляд, абсолютно дурацкая затея — брать блестящие фильмы и делать из них помойку», — возмутился Шнейдеров.

Он также поделился мнением, что сейчас в России нет актеров, которые по уровню профессионализма могли бы сравниться с исполнителями главных ролей в оригинальном фильме — Юрием Яковлевым, Александром Демьяненко, Натальей Крачковской.

Съемки ремейка советской комедии начались в августе в Ростове. Фильм получил название «Иван Васильевич меняет все». Тимур Батрутдинов сыграет главную роль — Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного, Демис Карибидис — Шурика, Максим Лагашкин — вора Жоржа Милославского. Также в проекте заняты Павел Воля, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Гоша Куценко, Павел Деревянко, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, Марина Федункив, Ольга Картункова, Ольга Бузова, Баста (Василий Вакуленко), Иванушки International, Азамат Мусагалиев, Филипп Киркоров и др.

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