Экс-стилист Пугачевой заявил, что певица вернется в Россию

Экс-стилист певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс, который поддерживает связь с артисткой, рассказал, что певица вернется в Россию. Его цитирует портал ProZvezd.

По мнению Ровалса, Пугачева обязательно вернется в России и поквитается с теми, кто ее критикует.

«Она Родину не продала. Вернется и даст по морде тем, кто заслуживает. Алла без сцены не может. Почему она сейчас активно ходит на концерты и на мероприятия своих коллег? Потому что ей это интересно», — сказал он

Ровалс также поделился предположением, что певица сделает большое сольное шоу.

«Я с ней переписываюсь SMS. Она говорит: «Не торопите меня, всему свое время», — заключил стилист.

Накануне телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» выразила мнение, что певица Алла Пугачева планировала «всех помирить» во время последнего приезда в Москву.

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