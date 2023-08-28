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В ростовском Кремле снимают ремейк «Ивана Васильевича» с Батрутдиновым

В Ростове стартовали съемки комедии «Иван Васильевич меняет все»

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Lev Ilyin/Global Look Press

В Ростове стартовали съемки комедии «Иван Васильевич меняет все» по мотивам картины Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом сообщает kp.ru.

«В прошлом году мы снимали фильм на фоне лавок, «участвовавших» в съемках оригинальной «Иронии судьбы». Теперь мы снимаем на фоне невероятных декораций (Ростовский Кремль), внутри которых снимали «Иван Васильевич меняет профессию», — рассказали режиссеры проекта Михаил Семи и Роман Ким, ранее работавшие над комедией «Самоирония судьбы».

Тимур Батрутдинов сыграет главную роль — Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного, Демис Карибидис — Шурика, Максим Лагашкин — вора Жоржа Милославского.

Также в проекте заняты Павел Воля, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Гоша Куценко, Павел Деревянко, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, Марина Федункив, Ольга Картункова, Ольга Бузова, Баста (Василий Вакуленко), Иванушки International, Азамат Мусагалиев, Филипп Киркоров и др.

На днях в России начались съемки исторического детектива «Куколка» с Анастасией Уколовой в главной роли.

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