В России начали снимать новый фильм о Пушкине с Юрой Борисовым в главной роли

В России начались съемки нового фильма «Пророк. История Александра Пушкина», где главную роль исполняет Юра Борисов. Об этом пишет kp.ru.

Картина позиционируется как мюзикл. Ленту снимает Феликс Умаров.

«Для меня большая честь встать у руля столь масштабного сложнопостановочного проекта», — рассказал режиссер фильма.

Он подчеркнул, что ставит своей задачей показать настоящего Пушкина — живого, мятущегося героя, «которому не чужды сильные человеческие страсти».

Реализовать идею создатели решили в уникальном жанре с оригинальными музыкально-танцевальными номерами. В съемках задействованы Паулина Андреева, Кирилл Ковбас, Анна Чиповская, Илья Любимов и другие.

23 августа в Оренбургской библиотеке появилось самое маленькое издание «Капитанской дочки». По словам президента Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игоря Храмова, размеры книги составляют 48х32 мм. Теперь в коллекции учреждения 478 «Капитанских дочек» на 42 языках мира.

Ранее стало известно, что в России выйдет мультфильм по мотивам «Руслана и Людмилы» Пушкина.