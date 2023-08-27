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Мария Погребняк раскрыла, как потратила первый миллион

Модель Погребняк потратила первый миллион рублей на отдых в Дубае для родителей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогерша и модель Мария Погребняк призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что потратила свой первый заработанный миллион рублей на родителей.

Погребняк свозила отца и мать на отдых в Турцию и Дубай. Она отметила, что получила деньги за различные коллаборации. Модель стала зарабатывать на своем блоге, когда достигла отметки в 700 тысяч подписчиков.

В июне 2023 года Погребняк сообщила о расставании с мужем, футболистом Павлом Погребняком. У них осталось трое сыновей. Сейчас их старшему ребенку Артему 16 лет, среднему Павлу 14 лет, а младшему Алексею 12 лет. Модель заявляла, что осталась в хороших отношениях с экс-супругом. Более того, она опровергла, что причиной развода стала измена со стороны спортсмена.

По словам Погребняк, между ней и футболистом «пропало чувство любви».

Погребняки познакомились еще в школе — модель тогда училась в седьмом классе, а футболист в десятом. Пара зарегистрировала отношения в 2014 году.

В июле Погребняк сообщила о новом романе. Ее новым возлюбленным стал бизнесмен Игорь Головинский.

Ранее фанатка Ники Минаж попыталась разыграть рэпершу, но угодила в полицию.

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