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Фейковые Бон Джови и директор ФБР «развели» россиянку на 1,5 млн рублей

Baza: россиянка перевела фейку Джона Бон Джови 1,5 миллиона рублей

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Shutterstock

Жительница Зеленограда перевела на фейковых аккаунт певца Джона Бон Джови 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянка познакомилась с мужчиной в апреле 2023 года — он сам написал ей, отметив, что давно хотел познакомиться «с такой, как она». Позднее мошенник попросил девушку приобрести ему VIP-карту для прохода на любые концерты за 150 тыс. рублей, а потом отправить еще 276 тыс. на лечение дочери.

Чуть позже девушке написал якобы директор ФБР Роберт Мюллер, который потребовал перевести на карту 480 тыс. рублей, чтобы у Бон Джови не начались проблемы с налоговой. В последний раз россиянка отправляла дополнительные 690 тыс., чтобы якобы закрыть дело в отношении Бон Джови, американскому прокурору.

22 августа сообщалось, что учительница из Смоленска перевела мошенникам почти 6 млн рублей. Женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов — он сообщил, что ей стоит немедленно обратиться в банки, чтобы отменить кредит, который неизвестный якобы оформил на ее имя. Далее по инструкции, предложенной обманщиком, женщина обратилась в несколько банков, где взяла кредиты, после чего перевела деньги на указанные в телефонном разговоре счета.

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