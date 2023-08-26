Звезда «Импровизации» рассказал, как начал паниковать во время операции

Звезда шоу «Импровизация», комик Дмитрий Позов на YouTube-шоу «50 вопросов» вспомнил, как не мог отойти от наркоза пять часов.

«Пять часов не мог выйти из наркоза. Я проснулся спустя два часа после операции. Проснулся головой, то есть начал слышать все что происходит, но не телом. Два часа — это долго. Я не мог дышать, двигаться. Слышал даже, что врачи стали паниковать: мол, у него холодный пот, он ни на что не реагирует», — рассказал Позов.

Юморист добавил, что в этот момент начал серьезно переживать за свою жизнь. По словам комика, после наркоза он чувствовал себя парализованным и не мог отреагировать на что-либо, однако был в состоянии здраво мыслить. Позов вспомнил, как врачи открыли ему глаза, чтобы проверить реакцию зрачков на свет, однако, по словам юмориста, он не мог видеть медиков даже с открытыми глазами. Периодически врачи снимали с комедианта кислородную маску, чтобы его организм мог пробудиться и начать дышать самостоятельно, однако медикам удалось это не сразу, так как Позов очень долго отходил от наркоза.

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