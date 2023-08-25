Оштрафованный за средний палец полицейскому Кортнев дал совет россиянам

Фронтмен коллектива «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил в беседе с «Абзацем», что не собирается оспаривать штраф за оскорбление полицейского, и посоветовал россиянам последовать его примеру.

«Его и не стоит оспаривать. Я посоветую ни в коем случае не связываться с правоохранительными органами ни при каких обстоятельствах. Не нужно быть на эмоциях», — подчеркнул музыкант.

25 августа стало известно, что суд Новосибирска оштрафовал Кортнева на 20 тысяч рублей за оскорбление представителя власти и прекратил уголовное дело в его отношении.

В феврале 2023 года Кортнев показал средний палец сотруднику правоохранительных органов после того, как в клуб, где должен был выступить артист, приехали пожарные и полицейские, заявившие о задымлении. Концерт был отменен, а Кортнева задержали. Против него возбудили уголовное дело.

Вскоре Кортнев извинился на неприличный жест. Он назвал инцидент с демонстрацией среднего пальца сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей крайне неприятным эпизодом.

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