Сыгравшая Злую королеву в «Белоснежке» актриса рассказала, чем отличались съемки адаптации

Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот призналась в YouTube-интервью GQ, что ей запомнились съемки предстоящей лайв-экранизации «Белоснежки» большей театральностью и размахом.

«На съемках было так много нового, и сам процесс так сильно отличался от всего, в чем я когда-либо снималась. Было восхитительно и чудесно. Не могу дождаться, когда вы посмотрите этот фильм», — заявила актриса.

Гадот вспомнила, что для этого фильма ей впервые за долгое время пришлось проходить прослушивание на роль, так как создателям мюзикла нужно было проверить вокальные данные артистки.

«Я работала над песней в течение месяца, прошла прослушивание и мы отсняли песню. Потом я получила роль. Это было крайне захватывающе», — отметила она.

Премьера ремейка оригинального мультфильма Disney «Белоснежка» назначена на март 2024 года. Главную роль в картине исполнит актриса латиноамериканского происхождения Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), а роль злой королевы досталась звезде «Чудо-женщины» Галь Гадот.

Накануне сообщалось, что сыгравшую в ремейке «Белоснежки» актрису Зеглер критикуют фанаты за недовольство сюжетом.

Ранее звезда «Эйфории» поддержала режиссера на фоне обвинений в сексуализации.