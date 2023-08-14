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Дрейк позвал 5-летнего сына на концерт и попросил фанаток придержать свои лифчики

Рэпер Дрейк попросил не кидать ему лифчики на сцену из-за 5-летнего сына

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drake/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Дрейк во время своего концерта в Инглвуде попросил фанаток не бросать ему лифчики на сцену, так как впервые привел пятилетнего сына Адониса на свой концерт. Об этом пишет TMZ.

«Я не могу говорить о сиськах сегодня, потому что мой сын впервые в жизни присутствует на шоу», — отметил Дрейк.

Он также отбросил ногой один из брошенных на сцену бюстгальтеров, назвав его «приклеенным».

Незадолго до этого на концерте Дрейка одна из фанаток кинула ему на сцену крайне большой лифчик. Рэпер оценил нижнее белье и предположил, что у девушки пятый размер груди или больше. Он также пошутил, что хотел бы узнать девушку поближе. После этого случая журнал для мужчин Playboy предложил ей сотрудничество.

3 июля в сети появились кадры того, как в рэпера Lil Nas X бросили секс-игрушку. Сам музыкант с юмором отреагировал на ситуацию и не пострадал от предмета. Ему удалось увернуться от броска, после чего он поднял игрушку и показал ее толпе.

Ранее МакSим рассказала о поддержке отца во время лечения в рехабе.

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