Путин назвал объединительную идею для России

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметил, что в стране не должно быть господствующей идеологии.

Он напомнил, что это следует из Конституции РФ. Вместе с тем глава государства обратил внимание, что наличие господствующей идеологии не уберегло СССР от развала.

Также Путин выразил мнение, что для многонациональной России необходима объединительная идея.

«Нужны объединительные идеи и, конечно, такой объединительной идеей, и сегодняшние события показывают это, может быть... патриотизм», — сказал он.

Он также отметил, что лучшим тому подтверждением являются те люди, которые приходят и добровольно идут на фронт, не жалея своей жизни и здоровья.

До этого Путин заявил, что людей в России объединяют патриотизм и нравственные ценности.

По словам российского лидера, народу необходимо быть сплоченным, единым и преданным стране, ответственность за которую «завещали предки».

Ранее Путин назвал одну из главных задач России.