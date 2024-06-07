У вратаря Сафонова есть пять дней для выплаты долгов по алиментам

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал ситуацию вокруг вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, заявив, что у него есть пять дней для выплаты долгов по алиментам, передает «Спорт-Экспресс».

«В случае отказа от добровольного исполнения решения суда пристав возбуждает исполнительное производство. Если в пятидневный срок выплаты должником не производятся, то одной из мер может быть ограничение на выезд за пределы государства», — сказал Бушманов.

Сафонов задолжал 60 миллионов рублей по алиментам. Теперь его трансфер во французский «ПСЖ» находится на грани срыва. Сейчас голкипер находится в Минске, где сборная России проведет 7 июня товарищеский матч против Белоруссии.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Ранее Сафонов обвинил свою экс-супругу Анастасию Казачек в краже денег.