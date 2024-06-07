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В Курганской области нашли полуметровый фрагмент метеорита

В Курганском краеведческом музее изучают камень, который мог прибыть из космоса

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Курганский краеведческий музей/VK

В Шатровском округе Курганской области местный житель обнаружил необычный камень, похожий на фрагмент метеорита. Находку осмотрели ученые Курганского краеведческого музея. Об этом сообщается в официальной группе научного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

По словам специалистов, объект представляет собой кусок породы размером 40 на 50 сантиметров и весом более 50 килограммов. По предварительной информации, камень действительно может иметь внеземное происхождение, что делает его очень ценным, поскольку осколки метеоритов такого размера крайне редко встречаются на Земле.

Исследователи уточнили, что каменные метеориты обычно состоят из хондритового материала и железа. Их цвет может быть белым, светло-зеленым, серым, коричневым и черным. Давно упавшие метеориты обычно имеют бурый оттенок из-за окисления содержащегося в них металла.

Найденный в Шатровском округе камень покрыт ржавчиной, а на сколе имеет черный цвет с характерной мелкокристаллической хондритовой структурой.

Ученые взяли небольшую часть обломка для лабораторного анализа, чтобы точно установить природу и возраст необычной находки.

Ранее астрономы нашли блуждающий в околоземном пространстве осколок Луны.

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