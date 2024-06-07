Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У мужчины выпал кишечник после того, как он покашлял и чихнул

LADBible: в США у мужчины выпал кишечник во время завтрака, когда он покашлял и чихнул

close
100%
Shutterstock

У мужчины в США выпал кишечник после того, как он покашлял и чихнул, пишет LADBible. По словам медиков, оперировавших пациента, с таким случаем они еще не сталкивались.

Как написано в медицинском отчете, инцидент произошел, когда 63-летний мужчина сел завтракать вместе со своей женой. Пятнадцатью днями ранее он перенес успешную цистэктомию — хирургическую процедуру, при которой удаляется весь мочевой пузырь или его часть. Накануне американец был на приеме у врача, где ему сообщили, что процедура прошла успешно, поэтому можно снимать специальные швы.

Мужчина вспоминает, что во время трапезы он покашлял и чихнул, а потом почувствовал «ощущение влажности» и боль в нижней части живота. Оказалось, из него в этот момент выпал кишечник. Несмотря на свое состояние, американец смог вызвать врачей, которые отвезли его в больницу, где ему сделали экстренную операцию.

Доктора установили, что когда пациент начал кашлять, он разорвал хирургический надрез, оставшийся после первой операции, что и стало причиной его состояния.

Ранее в Таиланде врачи обнаружили в носу у женщины десятки личинок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами