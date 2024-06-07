У мужчины выпал кишечник после того, как он покашлял и чихнул

У мужчины в США выпал кишечник после того, как он покашлял и чихнул, пишет LADBible. По словам медиков, оперировавших пациента, с таким случаем они еще не сталкивались.

Как написано в медицинском отчете, инцидент произошел, когда 63-летний мужчина сел завтракать вместе со своей женой. Пятнадцатью днями ранее он перенес успешную цистэктомию — хирургическую процедуру, при которой удаляется весь мочевой пузырь или его часть. Накануне американец был на приеме у врача, где ему сообщили, что процедура прошла успешно, поэтому можно снимать специальные швы.

Мужчина вспоминает, что во время трапезы он покашлял и чихнул, а потом почувствовал «ощущение влажности» и боль в нижней части живота. Оказалось, из него в этот момент выпал кишечник. Несмотря на свое состояние, американец смог вызвать врачей, которые отвезли его в больницу, где ему сделали экстренную операцию.

Доктора установили, что когда пациент начал кашлять, он разорвал хирургический надрез, оставшийся после первой операции, что и стало причиной его состояния.

Ранее в Таиланде врачи обнаружили в носу у женщины десятки личинок.