Юлия Меньшова поддержала Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли

Телеведущая Юлия Меньшова в своем Telegram-канале поддержала Брэда Питта на фоне развода с Анджелиной Джоли.

«Ясно, что Брэд не был идеальным парнем, каким он предстает на фото в журналах. Понятно, что у него были проблемы с алкоголем. Но также было очевидно, что он пытался измениться, отлежал в клинике и был крайне заинтересован в общении со своими детьми», — напомнила Меньшова.

Она убеждена, что решение развестись, от которого Джоли не отступалась несколько лет, не красит актрису. Меньшова отметила, что «стальная упертость» Джоли вызывала сочувствие в первые два года, но потом телеведущей хотелось, чтобы артистка «сошла с дурного места».

59-летний Брэд Питт и 48-летняя Анджелина Джоли объявили о своем расставании в 2016 году после якобы бурной ссоры в самолете, в результате которой актриса и по меньшей мере двое из их шестерых детей были облиты алкоголем. У супругов есть общие дети: 21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс, 18-летняя Захара, 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

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