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В США учредили праздник в честь певицы Бейонсе

11 августа стал Днем Бейонсе в американской Атланте

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Mario Anzuoni/Reuters

В честь недавнего тура певицы Бейонсе власти американского города Атланта решили назвать 11 августа Днем Бейонсе. Об этом пишет UPROXX.

«Как опытная певица, автор песен и продюсер, Бейонсе постоянно расширяет творческие границы, используя свое искусство, чтобы рассказывать истории, которые находят отклик у разнообразной аудитории, и выступать за социальные перемены. Ее деятельность по расширению прав и возможностей женщин, поддержке прав ЛГБТК+ и отстаиванию расового равенства оказала глубокое влияние на сообщества по всему миру», — заявили в городском совете Атланты.

Renaissance Tour — это девятый концертный тур Бейонсе, который завершится 1 октября.

В феврале 2023 года Бейонсе стала рекордсменкой по числу «Грэмми». Исполнительница победила сразу в четырех номинациях: «Лучший танцевальный/электронный альбом» («Renaissance»), «Лучшая песня в стиле R&B» («Cuff It»), «Лучшая танцевальная запись» («Break My Soul») и «Лучшее традиционное R&B-исполнение» («Plastic Off The Sofa»). Она стала обладательницей наибольшего числа «Грэмми» в истории — в ее коллекции 32 статуэтки, что на одну больше, чем у предыдущего рекордсмена, дирижера Георга Шолти.

Ранее Metallica пожертвовала $200 тысяч на благотворительность.

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