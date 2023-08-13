Звезда «Эйфории» поддержала режиссера на фоне обвинений в сексуализации

Актриса Сидни Суини призналась, что работа над обвиненной в чрезмерной сексуализации «Эйфорией» Сэма Левинсона помогла ей почувствовать себя увереннее и свободнее. Ее слова передает Fox News.

Суини подчеркнула, что Левинсон никогда не заставлял актеров участвовать в тех сценах, которые им не нравятся или из-за которых они чувствуют себя неловко.

«Есть я, Зендея и все остальные очень сильные и независимые женщины... Если нам что-то не нравилось, мы говорили об этом», — призналась артистка.

Она заявила, что ей тяжело смотреть на то, как общественность и СМИ подвергают критике режиссера «Эйфории».

«Смысл в том, чтобы заставить людей мыслить нестандартно. В чем же еще смысл искусства? Лично я чувствую себя очень свободно и уверенно. И нашла я это в себе благодаря Кэсси (роль актрисы в сериале «Эйфория», — прим. «Газеты.Ru»)», — отменила Суини.

В конце июля Судни Суини снялась в откровенном БДСМ-ролике. Актриса стала главной героиней музыкального видео, название и сюжет которого пока не раскрываются. Съемки проходили 21 июля в Лос-Анджелесе.

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