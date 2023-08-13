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Звездный адвокат Сергей Жорин будет представлять интересы Лады Дэнс в суде

Адвокат Жорин заявил, что ДТП с Ладой Дэнс требует тщательного расследования

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин признался в разговоре с «Пятым каналом», что произошедшее ДТП с участием певицы Лады Дэнс требует расследования.

Он посетовал, что сейчас в сети распространяется много информации, которая «не соответствует действительности, и в ряде случаев несет порочащий характер».

По словам Жорина, некоторые СМИ «подменяют собой правоохранительные органы и даже суд». Они, считает адвокат, практически вынесли обвинительный вердикт водителю автомобиля, где находилась Дэнс в момент аварии.

При этом, заявил защитник, сейчас произошедшим занимается полиция, поэтому делать какие-либо выводы рано.

«Голословные обвинения, как минимум, наносят определенные нравственные и моральные страдания потерпевшим, а, как максимум, могут являться предметом судебного преследования», — подчеркнул он.

12 августа Ладе Дэнс (настоящая фамилия — Волкова) провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. По словам ее директора Сергея Пудовкина, врачи дают оптимистичные прогнозы, но сообщают, что артистку ждет сложный реабилитационный процесс. Певица пока не может самостоятельно передвигаться.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье.

Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

8 августа Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей после ДТП в подмосковном Подольске.

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