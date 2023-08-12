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Певица Талышинская рассказала, как проходили ее роды в 39 лет

Родившая в 39 лет певица Талышинская: врачи не называли меня старородящей

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Личный архив Виктории Талышинской

Певица Виктория Талышинская заявила в беседе с Woman.ru, что врачи не называли ее старородящей, несмотря на то, что она рожала в 39 лет.

Талышинская пошутила, что этот «страшный диагноз» обошел ее стороной, так как ее дочь появилась на свет в США. По словам артистки, у американцев нет такого понятия как «старородящая», так как там многие женщины рожают только к 40 годам.

«Никакого удивления со стороны медиков, специальных обследований мне не назначали. Я чувствовала себя чудесно! Работала до восьмого месяца, а сами роды были легкими. Мы месяц с дочкой провели в Америке, осень на берегу океана — это прекрасно! А потом прилетели в Москву, и уже через сутки я пела на концерте», — поделилась звезда.

Талышинская призналась, что рада такому исходу событий, так как она успела построить карьеру до рождения малышки. По словам певицы, теперь она с головой может окунуться в материнство. Звезда предположила, что не смогла бы подойти к этому вопросу более осознанно, если бы родила раньше.

В октябре 2016 года Талышинская родила дочь Варвару от мужа, реставратора живописи Ивана Салахова.

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