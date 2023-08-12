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В Ижевске появится улица Эльдара Рязанова

«КП»: в Ижевске появится улица имени режиссера Эльдара Рязанова

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В. Чистяков/РИА Новости

В Ижевске появится улица режиссера и актера Эльдара Рязанова. Об этом сообщает kp.ru.

Постановление о новом названии улицы в районе «Ипподромный» подписал главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев. Она расположена в Первомайском районе рядом с улицами Ленина и Ухтомского.

В 1950 году Рязанов с отличием окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). После университета он пять лет работал в документальном кино на Центральной студии документальных фильмов. С 1955 года кинематографист стал режиссером киностудии «Мосфильм».

Рязанов получил наибольшую известность после выхода картины «Карнавальная ночь». За свою жизнь он снял около 35 картин. Среди них такие работы, как «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Берегись автомобиля», «Жестокий романс», «Четыре встречи с Владимиром Высоцким».

В ноябре 2022 года театральный режиссер и сценарист Александр Ширвиндт отметил, что уникальной особенностью Рязанова была его любовь к импровизации на съемочной площадке.

Ранее актриса Крючкова заявила, что Эльдар Рязанов помогал бедствующим артистам в 90-х.

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