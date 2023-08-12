Лариса Голубкина из больницы рассказала, когда выйдет на сцену

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина призналась, что продолжает обследование в больнице. Ее цитирует РИА Новости.

По словам актрисы, она готова вернуться на сцену, но пока пришлось устроить перерыв.

»(Вышла бы) тогда, когда хотел бы меня видеть зритель, но до всех этих всяких разных разговоров я прекрасно играла два спектакля в месяц, до недавнего времени, сейчас перерывчик маленький, небольшой», — сказала Голубкина.

Артистка подчеркнула, что отлично себя чувствует, однако пока остается в больнице на обследовании.

«Могу вам даже спеть», — посмеялась она.

В 2020 году у Голубкиной диагностировали перелом шейки бедра, в мае 2021 она проходила реабилитацию в связи с переломом.

Лариса Голубкина — народная артистка РСФСР, исполнительница главной роли в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». С 1964 года — актриса Центрального академического театра Российской армии.

О госпитализации Голубкиной со ссылкой на нее же СМИ сообщили 10 августа. Позже Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации и уточнила, что подвернула ногу.

Ранее цирковой артист Андрей Николаев ответил на слухи о госпитализации.