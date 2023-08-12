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В фильме «Москва слезам не верит» нашли киноляп с пледом

Зрители заметили, что в фильме «Москва слезам не верит» ковер превратился в плед

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Киноконцерн «Мосфильм»

Зрители нашли в фильме »Москва слезам не верит» киноляп с пледом. Об этом сообщает РБК Life.

В сцене, когда Катерина (Вера Алентова) оказывается дома у Володи (Олег Табаков) во время свидания, за спиной у нее появляется полосатый настенный ковер.

В другой сцене полосатый ковер превратился в плед, которым герой Алексея Баталова Гоша накрывает Катерину, до этого эпизода он появлялся в другой сцене фильма.

В июле актриса Раиса Рязанова призналась, что за один съемочный день в ленте Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» получила чуть больше 15 рублей. Она добавила, что всего съемки в ленте у нее заняли шесть дней.

Мировая премьера советской мелодрамы «Москва слезам не верит» состоялась 11 февраля 1980 года, в России — годом раньше. В 1981 году картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а в 1980-е стала лидером проката в СССР.

Ранее Бритни Спирс пожаловалась на изменения в лице из-за ботокса.

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