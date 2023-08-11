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Беременная Ольга Кузьмина объяснила, почему не будет устраивать гендер-пати

Актриса Ольга Кузьмина заявила, что не хочет делать из своей жизни яркое шоу

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ola_kuzina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Ольга Кузьмина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не планирует устраивать гендер-пати.

Гендер-пати — это вечеринка, на которой будущие родители узнают пол своего будущего ребенка. Обычно это делается с помощью специальных шаров или торта с начинкой цветом, ассоциирующимся с полом малыша (розовый или голубой). На такой праздник зовут друзей и родственников. Кузьмина призналась, что не знала о подобном мероприятии.

Кузьмина посоветовалась с мужем и пришла к выводу, что не горит желанием делать что-то подобное. Она объяснила, что не хочет превращать свою жизнь в яркое и громкое шоу.

«Мы с Женей единогласно пришли к мнению, что для нас это что-то сокровенное, семейное, личное. <…> Да, сейчас это модно, но мы не гонимся за модой, а идем за своими чувствами и интуицией», — поделилась артистка.

Кузьмина сходила на УЗИ и узнала пол будущего малыша «без конфетти и цветного дыма». Актриса планирует раскрыть, кто у нее родится, 12 августа.

7 июня Кузьмина объявила о беременности. Она ждет ребенка от мужа Евгения Апанасевича. Артистка также воспитывает сына Гордея от экс-супруга Алексея Терещенко.

Ранее жена рэпера Гуфа назвала цену за комментарий для СМИ.

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