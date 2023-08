Кевин Костнер оторвался на концерте Тейлор Свифт на фоне скандального развода

68-летний американский актер Кевин Костнер («Телохранитель», «Йеллоустон») на фоне скандального развода с женой Кристин Баумгартнер решил оторваться с 13-летней дочерью Грейс на концерте певицы Тейлор Свифт в Лос-Анджелесе. О своем опыте он рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Видео размытые, но я провел удивительное время с дочкой на концерте Тейлор Свифт. Я в абсолютном восторге от того, как ее творчество объединяет людей. У меня был хороший вид на ее команду, они тоже крутые», — написал он, добавив, что теперь он официально «свифти» — поклонник артистки.

Кроме того, на видео видно, как актер улыбается во время исполнения хита Тейлор Свифт о расставаниях «We Are Never Ever Getting Back Together» («Мы никогда не будем снова вместе»).

В начале мая супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод с актером после 18 лет брака. В своем заявлении на расторжение брака жена артиста сослалась на «непримиримые разногласия». В середине июня актер обратился в суд после того, как Кристин Баумгартнер отказалась собрать свои вещи и покинуть их дом. К концу июля Костнеру удалось выгнать жену из дома.

У пары также есть двое сыновей: 16-летний Кейден и 14-летний Хейс.

