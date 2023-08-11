Известный блогер рассказал, как опозорился на вокзале из-за обкакавшейся собаки

Блогер Алексей Жидковский в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, как опозорился на вокзале в Москве из-за обкакавшейся собаки.

«Это просто мясо. Мы бежали на поезд со Стешенькой моей, она решила [обкакаться] прямо перед поездом. У меня ничего с собой не было, чтобы убрать. Я нашел лопаточку и думаю, сейчас подкину какашку к перрону. Я делаю бросок и [фекалии] просто улетают людям на стекло», — рассказал Жидковский.

Блогер признался, что ему стало очень стыдно за свой неудачный бросок, так как за стеклом сидели пассажиры, которые были в шоке от происходящего. После этого Жидковский все той же импровизированной лопаткой попытался стереть фекалии со стекла, однако ему удалось лишь размазать их. Затем блогер убежал, так как ему стало крайне неловко, и извинился перед сотрудниками вокзала, которые отнеслись к ситуации с пониманием и пообещали исправить положение.

Ранее Вика Цыганова удивила своим внешним видом и новой профессией.