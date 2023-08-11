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Группа Paramore отменила гастроли из-за серьезной болезни солистки

Группа Paramore отменила гастроли из-за легочной инфекции вокалистки Хейли Уильямс

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Daniel DeSlover/ZUMAPRESS/Global Look Press

Группа Paramore отменила оставшиеся концерты своего американского тура 2023 года из-за болезни фронтвумен Хейли Уильямс. Об этом сообщает People со ссылкой на пост группы в соцсетях.

Уильямс пока не может справиться с легочной инфекцией.

«Из-за своей легочной инфекции мы перенесли четыре концерта, я надеялась, что неделя отдыха и строгий режим лечения помогут моему телу завершить тур. Я делала все, чтобы побороть эту инфекцию и никого не разочаровывать нoвыми отменами», — призналась Уильямс.

По ее словам, в течение последних нескольких концертов она чувствовала себя плохо и после консультации с врачом решила не усугублять ситуацию.

«Я физически не справлюсь с концертами», — написала певица.

О своей легочной инфекции и попыткой справиться с ней антибиотиками Хейли Уильямс впервые рассказала фанатам еще в конце июля.

Эмо-рок-группа Paramore существует с 2004 года. Выпустила шесть альбомов.

Ранее в Ереване отменили концерт Little Big.

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