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Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище

Похороны актрисы Веры Васильевой пройдут на Новодевичьем кладбище

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Евгений Биятов/РИА Новости

Похороны народной артистки СССР Веры Васильевой состоятся в Москве на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр Театра Сатиры.

Согласно данным пресс-центра, церемония прощания с актрисой пройдет на главной сцене Театра Сатиры в субботу, 12 августа, с 11:00 до 13:00 мск. Отмечается, что место выбрано не случайно, ведь именно в этом учреждении актриса проработала свыше 75 лет, оно стало дня нее родным.

Уточняется, что панихида назначена на 12:00. После этого состоится отпевание Васильевой в Храме Христа Спасителя в центре столицы.

Советская и российская актриса Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Васильева родилась 30 сентября 1925 года, с 1948 года и до последних дней служила в Московском академическом Театре сатиры, сыграв более 60 ролей. Кинозрителю Васильева известна по фильмам «Свадьба с приданым», «Звезда экрана» и «Карнавал». О судьбе и знаковых ролях артистки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Веры Васильевой.

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