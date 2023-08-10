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Продюсер шоу «Женский Stand Up» рассказал, как расплакался из-за Харламова

Комик Джабраилов заявил, что расплакался из-за приглашения на шоу Харламова

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garikkharlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и продюсер шоу «Женский Stand Up» Игорь Джабраилов признался в YouTube-проекте «50 вопросов», что сильно растрогался после приглашения на шоу юмориста Гарика Харламова.

Джабраилов заявил, что расплакался, когда его позвали в программу «Ошуительное Хоу». Комик объяснил, что с детства следил за творчеством Харламова.

«И в этот момент у меня слезы потекли, потому что я дошел — я тот пацан, который мечтал играть в КВН!» — поделился юморист.

Игорь Джабраилов начал свою карьеру с участия в КВН. В 2015-м году он стал участником шестого сезона шоу «Comedy Баттл». Артист не добрался до финала, но выиграл полмиллиона рублей. В 2017 он пришел в программу «Открытый микрофон». Там он посотрудничал с комиками Зоей Яровицыной и Андреем Бебуришвили.

Позже Джабраилов стал креативным продюсером проекта Зои Яровицыной и Ирины Мягковой «Женский стендап». Он также работал над такими шоу, как «Прожарка» и «Громкий вопрос».

В мае комик Илья Соболев рассказал о «самых тупых выброшенных на ветер деньгах» ради съемок Харламова.

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