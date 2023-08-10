Айза рассказала о свидании с иностранцем

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что идет на свидание с иностранцем.

Айза призналась, что даже не знает, как даже произносится имя этого мужчины. Блогерша уточнила, что этот иностранец очень красивый.

«Господи, хоть бы он был высоким», — отметила бизнесвумен.

Айза была замужем дважды. Ее первым супругом стал рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. Артист и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. В 2013-м Айза развелась с музыкантом. Причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Бизнесвумен называла их брак нездоровым и созависимым.

В 2015-м Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. Через год у них появился на свет сын. В 2020-м пара развелась. Бывшие супруги часто конфликтовали и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты. В итоге блогерша заплатила экс-мужу 12 миллионов рублей за бьюти-центр. На данный момент Анохин и Айза поддерживают дружеские отношения, отдыхают и посещают различные мероприятия вместе.

Ранее фанаты заподозрили Айзу в романе с Гуфом.