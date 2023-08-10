Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Айза рассказала о свидании с иностранцем

Блогерша Айза-Лилуна Ай пойдет на свидание с иностранцем

close
100%
Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что идет на свидание с иностранцем.

Айза призналась, что даже не знает, как даже произносится имя этого мужчины. Блогерша уточнила, что этот иностранец очень красивый.

«Господи, хоть бы он был высоким», — отметила бизнесвумен.

Айза была замужем дважды. Ее первым супругом стал рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. Артист и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. В 2013-м Айза развелась с музыкантом. Причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Бизнесвумен называла их брак нездоровым и созависимым.

В 2015-м Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. Через год у них появился на свет сын. В 2020-м пара развелась. Бывшие супруги часто конфликтовали и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты. В итоге блогерша заплатила экс-мужу 12 миллионов рублей за бьюти-центр. На данный момент Анохин и Айза поддерживают дружеские отношения, отдыхают и посещают различные мероприятия вместе.

Ранее фанаты заподозрили Айзу в романе с Гуфом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях