Сати Казанова рассказала, когда влюбилась в первый раз

Певица Сати Казанова в разговоре с Passion вспомнила, что впервые влюбилась в начальной школе.

«К нам перевели городского мальчика. Он был новенький. С огромными голубыми глазами и красивыми ресницами. Он еще и одевался круче других, выделялся на фоне наших сельских мальчишек. И я в него влюбилась», — рассказала Казанова.

При этом звезда отметила, что любовь была безответной, так как мальчик имел репутацию ловеласа и ухаживал почти за всеми в школе. По словам Казановой, первый роман у нее случился только в девятом классе с парнем по имени Анзор. Они встречались три года, именно с ним у исполнительницы был первый поцелуй.

«У меня был прекрасный молодой человек Анзор. С ним, кстати, я впервые поцеловалась. Он покорил мое сердце. У него была очаровательная улыбка, мы гуляли вместе, он провожал меня до дома», — рассказала певица.

Казанова вспомнила, что Анзор впервые поцеловал ее «на турниках». Тогда сердце девушки «чуть не выпрыгнуло из груди» от волнения и радости. Исполнительница считает, что тот парень был одним из лучших людей в ее жизни.

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