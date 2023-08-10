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Выступавший в России рэпер 6ix9ine арестован после избиения

Рэпера 6ix9ine арестовали в Лос-Анджелесе за неявку в суд

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Global Look Press

Рэпер Tekashi 6ix9ine (настоящее имя Даниэль Эрнандес) был арестован в Лос-Анджелесе 9 августа. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что музыканта арестовали за неявку в суд и отпустили через три часа после ареста.

В каком статусе 6ix9ine должен был явиться в суд, не уточняется.

22 марта сообщалось, что 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) подвергся нападению группы мужчин в Южной Флориде. Музыканта избили в спортзале. Он был доставлен в больницу после избиения.

Согласно сообщению адвоката 6ix9ine, рэпер находился в сауне, когда внезапно на него напали несколько мужчин. По словам адвоката, Эрнандес пытался отбиться от нападавших, однако их было слишком много. В результате нападавшие скрылись с места происшествия. 6ix9ine находился в спортзале без охраны. Музыкант получил травмы челюсти, ребер и спины.

В 2022 году 6ix9ine дал концерт в Москве.

Рэпер назвал нападавших трусами.

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