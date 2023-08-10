«Чебурашку» готовы поставить в Большом Московском цирке

Гендиректор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный заявил, что готов поставить цирковую программу по мотивам истории сказочного персонажа Чебурашки. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Пока, отметил он, инициативы о постановке шоу с участием Чебурашки от владельцев бренда «Чебурашка» не было.

«Сам в эту сторону не думал. Если кто-то из тех, кто работает с этим брендом, к нам придет с идеей поставить такую цирковую программу, мы с удовольствием», — сказал он.

Запашный считает, что фильм «Чебурашка» действительно «создал конкуренцию сильным мировым брендам», однако с этим персонажем важно «не переборщить».

«Нужно быть аккуратным. Если он будет звучать из каждого утюга, то быстро надоест», — считает Запашный.

Фильм «Чебурашка» вышел в России 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката.

В конце июля в Москве состоялась премьера театрального переполох-шоу «Чебурашка».

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