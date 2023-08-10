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Алсу появилась на публике без обручального кольца на фоне слухов о разрыве с мужем

Певица Алсу пришла на выступление Агутина без обручального кольца

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Павел Бедняков/РИА Новости

Певица Алсу пришла на выступление Леонида Агутина на «Плюс Даче» без обручального кольца, пишет Woman.ru.

Для выхода в свет исполнительница выбрала джинсы с объемными карманами, жилетку, черный жакет, сумку Christian Dior и солнцезащитные очки. На разлад с бизнесменом Яном Абрамовым также намекали последние публикации исполнительницы в соцсетях. Например, в одном из постов Алсу жаловалась на «стрессовые изменения», а также опубликовала снимок в объятиях неизвестного мужчины. К тому же муж Алсу не присутствовал на ее дне рождения.

Алсу с 2006 года замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, супруги воспитывают троих детей. Их старшей дочери Сафине 16 лет, младшей Микелле 15 лет, а сыну Рафаэлю 6 лет. Артистка рассказывала, что у девочек мало свободного времени — они уделяют много внимания учебе и практически в совершенстве знают китайский и французский языки.

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