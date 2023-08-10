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Самоназванная любовница Пьера Нарцисса рассказала об отношениях с Киркоровым

Самоназванная любовница Пьера Нарцисса Грин захотела замуж за Киркорова

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ksenya_calguner_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Самоназванная любовница Пьера Нарцисса Ксения Грин призналась в беседе с Prozvezd, что хотела бы построить отношения с певцом Филиппом Киркоровым.

Она подчеркнула, что часто пересекается с артистом на мероприятиях, а иногда посещает светские тусовки самого Киркорова в Москве.

«Мы даже с ним общались немного, есть общая фотография. Филипп — мой идеал мужчины. Он — яркий, красивый, стильно одевается. Очень хотела бы с ним завязать отношения и выйти за него замуж. Желательно — в этом году», — заявила Грин.

Женщина добавила, что все ее предыдущие мужчины были успешными и знаменитыми, поэтому она не рассматривает претендентов ниже их уровня.

«Я бы и ребенка ему родила и с удовольствием бы спела с ним дуэтом!» — сказала она.

При этом еще в июле Ксения Грин заявляла, что планирует свадьбу. Певица не стала раскрывать имя возлюбленного, но подчеркнула, что он известный продюсер. Грин отмечала, что жених младше ее на 10 лет. Перед тем, как сделать предложение, продюсер за ней красиво ухаживал — дарил машины, шубу и украшения.

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