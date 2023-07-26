Создательница «Барби» Грета Гервиг готова стать новым режиссером франшизы про Бонда

Создательница «Барби» Грета Гервиг готова стать новым режиссером франшизы про Джеймса Бонда. Об этом она рассказала в подкасте журнала Total Film.

Постановщица заявила, что с уважением относится к наследию серии фильмов про агента 007 и была бы не против в будущем стать его частью. При этом Гервиг отметила, что на данный момент не рассматривает себя на роль главной претендентки в режиссерское кресло шпионского проекта.

«О, Боже! Это было бы отлично в возможном будущем, но точно не сейчас. Но могу сказать, что мне очень нравится Барбара Брокколи (продюсерка франшизы про Джеймса Бонда. — «Газета.Ru»), и я была бы рада нашему сотрудничеству», — поделилась Гервиг.

Фильм «Барби» вышел в мировой прокат 20 июля — в один день с байопиком «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. «Барби» заработала в прошедшие выходные $161 миллион долларов внутри страны и $182 миллиона долларов в мировом прокате. Звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи заявил, что был бы не против сыграть Кена в продолжении «Барби».

Ранее солд-аут фильма «Барби» помог «Оппенгеймеру» заработать дополнительные $5 миллионов.