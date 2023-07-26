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Звездный адвокат Добровинский описал дело хирурга Хайдарова фразой «сиськин бунт»

Адвокат Добровинский подтвердил, что будет защищать интересы Хайдарова в суде со Славой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости/dr.timur_khidarov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Александр Добровинский заявил «Газете.Ru», что будет защищать интересы семьи Хайдаровых в суде с певицей Славой. Она обвинила хирурга в оказании некачественных услуг, однако врач отрицает любую ошибку.

«Действительно, 25 июля мы встречались с Тимуром и Светланой Хайдаровыми. Наше бюро с сегодняшнего дня приняло к производству дело под условным названием «Сиськин бунт», — заявил Добровинский, подчеркнув, что будет информировать о дальнейших событиях.

При этом защитник также указал на ошибку, которую сделала адвокат артистки Славы, — его встреча с хирургом состоялась именно 25 июля и не раньше.

22 июля певица Слава в личном блоге рассказала о результатах пластики и выложила фотографии груди. 43-летней певице пришлось исправлять результаты подтяжки груди, которую она сделала у Хайдарова. У нее остались большие шрамы и появилась сильная асимметрия.

После этого хирург в беседе с «Газетой.Ru» отверг обвинения артистки и заверил, что пластическая операция на груди певицы была выполнена качественно и профессионально. По его словам, Слава не выполнила все предписанные после операции рекомендации.

Накануне появились новости, что Слава и Хайдаров планируют выяснять отношения в суде. Как признавалась защитница артистки Елена Сенина, изначально исполнительница пыталась мирно урегулировать конфликт, однако вскоре в дело вмешался Добровинский. Слава требует от Хайдарова публичных извинений, и если тот их не принесет, то защита певицы «будет вынуждена принять соответствующие меры, включая обращение и в правоохранительные, и судебные органы по вопросу некачественного оказания услуг».

Ранее Илон Маск из-за слова «патриархат» высмеял фильм «Барби».

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