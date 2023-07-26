Ушел из жизни сценарист и актер фильма «Сбрось маму с поезда» Стю Силвер

Скончался актер и сценарист фильма «Сбрось маму с поезда» Стю Силвер, сообщает Variety.

Кинематографист скончался 18 июля 2023 года в своем доме Рочестере (штат Нью-Йорк). Причиной смерти послужили осложнения, вызванные раком простаты. Ему было 76 лет.

Силвер является актером и сценаристом знаменитой комедии конца 80-х «Сбрось маму с поезда». Главные роли в фильме исполнили Дэнни Де Вито (он также снял картину в качестве режиссера) и Билли Кристал. Комедия стала кассовым хитом и была отмечена профессиональным киноообществом: получила две номинации на «Золотой глобус» и одну номинацию на премию «Оскар».

Силвер также известен как продюсер нескольких успешных ситкомов 80-х и 90-х годов. Он получил две награды премии CableACE Awards за сериал «Братья» и «Comic Relief», а также премию «Выбор народа» за проект «Вебстер».

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