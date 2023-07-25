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Сыну Михаила Ефремова стало лучше

Mash: сына Ефремова перевели из реанимации в палату, его состояние стабилизировалось

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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Состояние сына актера Михаила Ефремова Николая, выпавшего из окна, стабилизировалось, его перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, Николай Ефремов находится в сознании и общается с врачами.

«После многочисленных операций парень уже пытается самостоятельно сидеть на кровати. Реабилитологи занимаются с ним гимнастикой для профилактики пролежней», — говорится в публикации.

16 июля сообщалось, что Николая Ефремова перевели в другую больницу.

До этого сообщалось, что актеру установили спицы в локоть.

Николай Ефремов был госпитализирован 30 июня после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у наследника артиста также выявили анемию.

Ранее Ефремову провели трепанацию черепа, а также операции по сращению костей таза и бедер.

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