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Солд-аут «Барби» помог «Оппенгеймеру» заработать $5 млн

Солд-аут фильма «Барби» помог «Оппенгеймеру» заработать дополнительные $5 миллионов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Солд-аут фильма «Барби» помог драме «Оппенгеймер» заработать в прокате дополнительные $5 миллионов, сообщает IndieWire.

Американская исследовательской компании The Quorum посчитала, что 6% зрителей «Оппенгеймера» пошли на фильм Кристофера Нолана только потому, что все билеты на «Барби» были распроданы.

«Купил билет на «Оппенгеймера», потому что на «Барби» все билеты были распроданы», — заявили опрошенные.

В домашнем прокате «Оппенгеймер» заработал $83 миллиона. Если отнять от этой суммы 6% опрошенных респондентов, получится $4 миллиона 980 тысяч.

В зарубежном прокате картина заработала $93,7 миллионов. «Барби» заработала в прошедшие выходные $161 миллион долларов внутри страны и $182 миллиона долларов в мировом прокате.

Ранее режиссер Кристофер Нолан назвал отмененный фильм про Говарда Хьюза лучшим в карьере.

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