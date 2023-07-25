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Мать Стаса Пьехи рассказала, почему артист попал в реанимацию

Мать Стаса Пьехи Броневицкая призналась, что певца госпитализировали из-за спазма

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мать певца Стаса Пьехи Илона Броневицкая призналась в беседе с mk.ru, что артист попал в реанимацию, потому что «очень устал». Она заявила, что певец не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

«У него случился спазм. Так бывает, когда долго не спишь, начинает болеть сердце. Ему было нехорошо. И я вызвала скорую помощь», — вспомнила Броневицкая.

По словам матери, певца доставили в реанимацию только потому, что недомогание у певца произошло вечером в субботу — только там находятся врачи в позднее время на выходных.

«Утром я позвонила в больницу, мне сказали, что все нормально, его перевели в терапию. Побыл немножечко в больнице и его выписали. Сейчас все хорошо: он уже гастролирует», — добавила женщина.

Стасу Пьехе стало плохо в ночь на 11 июня, появились боли в сердце, он был доставлен в кардиореанимацию Боткинской больницы. Артист прошел обследование для постановки окончательного диагноза. Певец уточнил, что врачи выявили не выявили у него серьезных отклонений — «что-то по мелочам», о чем беспокоиться ни ему, ни его поклонникам не стоит.

Ранее сообщалось, что телеведущая Екатерина Стриженова попала в больницу.

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