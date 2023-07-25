Максим Аверин рассказал о своем отношении к покинувшим Россию артистам

Актер Максим Аверин в разговоре с mk.ru выразил мнение, что покинувших Россию артистов не стоит вырезать из фильмов.

«Мы дезориентированы. И кто-то сорвался… Я не знаю, как это оценить, — из моих близких друзей никто такого шага не совершал. Поэтому мне проще про это говорить, для меня в этом вопросе нет чего-то личного. Но я не буду кого-то поддерживать или кого-то запрещать, боже упаси», — отметил Аверин.

По словам актера, если бы его друг «высказался негативно», то он бы с ним поспорил или подрался бы. Однако Аверин выступил против идеи вырезать эмигрировавших артистов из кинолент, так как считает, что фильмы «не виноваты». Вместе с этим артист подчеркнул, что отечественные звезды не смогут занять место знаменитостей-эмигрантов.

«Цель какая-то неправильная — занять чье-то место… Мне кажется, так не бывает, что артист занял чужое место и стал популярным. У каждого свой путь. Боже упаси, не буду перечеркивать то, что мне нравилось в артистах, которые уехали», — резюмировал Аверин.

Ранее Слава извинилась перед Собчак за публичные оскорбления.