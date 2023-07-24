Митя Фомин рассказал, куда пропала группа Hi-Fi

Певец Митя Фомин на «Шоу Воли» рассказал, что группа Hi-Fi до сих пор продолжает давать концерты в качестве дуэта. По его словам, самым преданным участником коллектива стал Тимофей Пронькин.

«Он долгожитель. Самый преданный — с самого начала и до конца. Вокалистку зовут Марина. Они колесят по городам и весям и исполняют любимые песни», — подчеркнул Фомин.

Он напомнил, что в этом году коллективу и его творческой деятельности исполняется 25 лет. Фомин также признался, что ему не надоело исполнять свой хит «Все будет хорошо». Музыкант считает, что радовать людей этим треком — его миссия.

«Я очень благодарен, что эта песня есть у меня. Она на все случаи жизни! Особенно сейчас. И раньше, когда меня люди просили ее спеть, я говорил: а давайте еще эту или ту. А потом понял — это моя миссия!» — резюмировал Фомин.

Группа Hi-Fi образовалась в 1998 году, Фомин сразу стал фронтменом группы, однако он пел только под фонограмму, в то время как голос принадлежал одному из основателей группы Павлу Есенину. В 2009 году певец решил начать сольную карьеру на фоне спада популярности коллектива.

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